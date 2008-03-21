Луценко будет оценивать начальника ГАИ «не за пальцами или жестами»

Министерство внутренних дел планирует в апреле проанализировать деятельность Сергея КОЛОМИЙЦА в должности начальника Департамента ГАИ МВД Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в интервью газете “Україна молода” (№ 54 от 21 марта 2008 года).

“В ситуации с КОЖЕЙ (заместитель начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» Алексей КОЖА освобожден за инцидент со спикером ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ – УНИАН) КОЛОМИЙЦА не за что снять. Следовательно, приказом министра он восстановлен в должности начальника Департамента ГАИ, и уже в апреле мы оценим его деятельность как руководителя этого подразделения. По каким параметрам? Не по пальцам или жестам, а по состоянию аварийности на дорогах и регистрационной дисциплине в МРЭО. К сожалению, сейчас ситуация с ДТП на дорогах ухудшается, и, если КОЛОМИЕЦ не наведет порядок, будем принимать соответствующее решение. Уверен, что власть должна быть строгой, но справедливой”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр также отметил, что А.КОЖА освобождено за дискредитацию органов внутренних дел, а не за нарушение правил дорожного движения. “Выяснено, что полковник Алексей КОЖА, используя свои служебные полномочия, заставлял подчиненных давать ложные показания об инциденте со спикером ЯЦЕНЮКОМ, направлял руководству ГАИ ложные документы, а также проявлял неискренность во время служебного расследования. И поэтому он освобожден именно за дискредитацию органов внутренних дел, а не за нарушение правил дорожного движения. Освобождены также два подчиненных КОЖИ, которые пытались его прикрыть под давлением, а также начальник «Кобры» и заместитель начальника ГАИ, не уделившие надлежащего внимания во время расследования данного инцидента, а, следовательно, покрывавшие КОЖУ”, - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обязал начальника Департамента ГАИ МВД Украины С.КОЛОМИЙЦА, начальника спецподразделения ГАИ «Кобра» и его заместителя А.КОЖУ написать заявления об освобождении от должностей.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил на коллегии МВД Украины после того, как спикер парламента А.ЯЦЕНЮК проинформировал об одном из случаев на дороге, свидетелем которого он стал лично.

19 февраля Ю.ЛУЦЕНКО временно отстранил от исполнения служебных обязанностей С.КОЛОМИЙЦА до окончания служебного расследования по факту инцидента при участии А.ЯЦЕНЮКА.

Между тем С.КОЛОМИЕЦ написал рапорт об отставке с аргументами, что не может оставаться в должности из-за недоверия, выраженное ему Президентом.