Минэкономики через две недели скажет, как проводить госзакупки
"Если есть поручение, то надо выполнять"
Министерство экономики сегодня начинает работу по подготовке временного порядка осуществления госзакупок.
Об этом УНИАН сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.
Он отметил, что порядок будет разрабатываться на основе редакции закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, который действовал на 17 ноября 2004 года.
«Сначала мы обсудим и проанализируем ситуацию, которая сложилась в системе госзакупок на сегодняшний день, а затем будем определяться с дальнейшими конкретными действиями», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.
Отвечая на вопрос, когда может быть готов временный порядок проведения процедур, министр отметил, что Верховная Рада дала на его подготовку две недели. «Если есть поручение, то надо выполнять», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, 20 марта Верховная Рада приняла закон об отмене действующей редакции закона «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства».
Этим законом предусматривается поручить Кабинету Министров в течение двух недель совместно с ВР вынести на рассмотрение парламента новую редакцию закона о закупке товаров за государственные средства.
Законом также поручено правительству разработать временный порядок осуществления госзакупок на основе редакции закона о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства, который действовал на 17 ноября 2004 года.
При этом Верховная Рада Украины 415 голосами отменила законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», который был принят в первом чтении в феврале этого года.