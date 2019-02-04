Что подарить девушке или жене на 14 февраля: идеи для подарков

Среди множества вариантов главное не потеряться и при выборе руководствоваться увлечениями, или интересами второй половинки.

В преддверии Дня всех влюбленных многие мужчины задаются вопросом что лучше именно подарить девушке или жене 14 февраля. Среди множества вариантов главное не потеряться и при выборе руководствоваться увлечениями, или интересами второй половинки.

Подарок девушке на 14 февраля:

Отличным подарком на День Святого Валентина станет фотокнига или фото на холсте. Фотокнигу можно подарить с парой ваших совместных снимков и предложить дальше заполнить ее самой. Также подойдет кружка с вашим совместным фото. Такие варианты подарков будут уместны и для жены.

Если вы достаточно хорошо знаете свою девушку и ее литературные вкусы, то можно подарить интересную книгу.

Если вы знаете свою девушку еще не достаточно хорошо, то в таком случае лучше выбирать универсальный подарок. К таким относятся цветы, набор сладостей. Также можно подарить сертификат в СПА-салон или орхидею. Или пригласить на праздничный ужин в кафе или ресторан. В вопросе, какой самый лучший подарок на 14 февраля, духи обычно считаются банальным вариантом и напрасно. Чтобы выбрать девушке парфюм, надо не только хорошо знать ее вкусы, но и быть уверенным в своих собственных предпочтениях. Если вы угадаете с выбором, она оценит ваш подарок и будет использовать эти духи лишь для вас одного.

Если у вашей девушки хорошее чувство юмора, то ей смело можно подарить смешную мягкую игрушку или блок жевательных резинок Love is.

Творческие девушки любят культурное время провождения, и если вам достался такой редкий кадр, сводите ее на День влюбленных в театр, музей или необычную фотовыставку.

Еще один секрет: любая девушка мечтает о индивидуальной фотосессии, так подарите ей этот шанс. В этом случае два плюса. Первый состоит в том, что она получает незабываемые впечатления от первого опыта модели, во-вторых, останется дорогая память – красивые фотографии. Такой вариант подарка на День влюбленных подойдет и жене.

Подарок жене на День Валентина:

Самым запоминающимся подарком жене ко Дню Святого Валентина может стать путешествие на вик-энд. Конечно, об этом подарке стоит позаботиться заранее и точно знать, куда бы хотела поехать ваша супруга.

Безпроиграшный подарок на 14 февраля - украшение. Оно может быть как простое, например, из серебра, так и изысканное. На день Святого Валентина нужно дарить украшения с любыми знаками проявления любви: сердцами, именем любимого человека, медальоны с фотографией. Помимо того, что это красивый предмет роскоши, он всегда будет приятно напоминать о вас. Красиво, к примеру, смотрятся золотые кулоны или браслеты с миниатюрным рубиновым сердечком посередине.

Еще один отличный вариант для подарка жене – красивое и дорогое нижнее белье.

Подарком с проявлением заботы могут стать теплые домашние тапочки. Этот подарок стоит выбирать с чувством юмора.

И не забывайте о простых валентинках, сделанных своими руками! Их можно вручить второй половинке прямо рано утром в Деня Святого Валентина.