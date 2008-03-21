Жилье на вторичном рынке Киева в марте может подорожать

Рост средней стоимости жилья на вторичном рынке Киева в марте т.г. может составить 1,5-2%, по сравнению с февралем т.г.

Такой прогноз УНИАН сделали в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

В компании отмечают, что средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева за февраль выросла на 1,6% - до 2570 долл. за 1 кв. м.

Индекс ценового ожидания составляет 1,6%, индекс доходности за февраль составил 2,7%, его снижение за месяц – 0,1%.

Аналитики компании считают, что одной из наиболее вероятных причин очередного витка роста цен на жильё можно назвать девальвацию доллара. Обесценивание доллара США, а именно в этой валюте участники рынка исторически привыкли исчислять стоимость недвижимости, выливается в рост цен.

При этом продавцы относительно вторичного жилья зачастую отталкиваются от актуальных цен застройщиков на жилье такого же уровня и месторасположения. Первичные квартиры также растут в цене примерно такими же темпами, как «вторичка».

В то же время, застройщики объясняют рост цен подорожанием стройматериалов и энергоносителей, увеличением затрат на приобретение и освоение земельных участков. Кроме того, возросли риски строительных компаний, работающих в столице, что обусловлено непрозрачной политикой действующей столичной власти. Кроме того, решением Киевсовета сравнительно недавно были увеличены размеры долевого участия инвесторов жилых проектов в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

«Затишье на рынке Киева в течение всего прошлого 2007 года можно трактовать как достижение ценами определенного покупательского потолка. На фоне политического кризиса продавцы и покупатели выжидали и привыкали к новому уровню цен. Количество сделок существенно снизилось. Таким образом, ситуация близка к той, которую можно назвать предкризисной. Однако эта ситуация, по оценкам разных специалистов, может продлиться год – два», - отмечается в отчете компании.

По данным компании, в феврале максимальная стоимость квадратного метра была отмечена в Печерском районе и составила 17 284 долл./кв.м, минимальная - в Деснянском районе – 1936 долл./кв.м.

За прошедший месяц средняя стоимость цены за квадратный метр в Печерском районе значительно выросла и на сегодняшний день превышает 6000 долл./кв.м

В диапазоне цен до 3000 долл./кв.м находятся квартиры в спальных районах столицы: Дарницком, Деснянском, Днепровском и Святошинском.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Голосеевском, Оболонском, Подольском и Соломянском районах находится в границах от 3000 до 4000 долл./кв.м.

Как указывается в отчете компании, максимальное увеличение средней стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке столицы за февраль по отношению к январю т.г. было отмечено в Печерском районе - 6,94%, Подольском – 5,03%, Святошинском – 5,51% и Шевченковском - 5, 41%.

Темпы роста в Голосеевском и в Днепровском районах составили 3,24% и 2,21% в месяц. Цены в Деснянском и в Дарницком районах так же выросли на 1,05% и 1,38%, соответственно.

Практически не изменились цены на квартиры в Оболонском и Соломенском районах, где снижение стоимости квадратного метра составило, соответственно, 0,03%, 0,14%.

Индекс ценового ожидания вторичной жилой недвижимости Киева за прошлую неделю вырос до плюс 0,8%. Текущее значение индекса ценового ожидания дает основания предполагать дальнейшее повышение цен на жилую недвижимость Киева, считают эксперты.

Значение индекса доходности вторичного жилья за февраль этого года составило 2,7%.

Эксперты отмечают, что индекс доходности вторичного киевского жилья в феврале 2008 года был в 3,1 раза больше средневзвешенной ставки доходности по долгосрочным банковским депозитам (в январе 2008 года - 10,3%), что делает вложение средств в недвижимость более прибыльным.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 241 тыс. объявлений о продаже квартир.