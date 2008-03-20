Ющенко передал вопросы украинцев в Испании новому министру
23:03, 20 марта 2008Общество
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Кто подпишет Соглашение о трудовых мигрантах
|Министр труда и социальной политики Украины Людмила Денисова
Об этом идет речь в распоряжении Президента от 20 марта 2008 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.
Настоящим документом глава государства упразднил свое Распоряжение от 16 ноября 2007 года № 259 «Об уполномочии М.Папиева на подписание Соглашения между Украиной и Испанией относительно урегулирования и упорядочения трудовых миграционных потоков между двумя государствами».
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