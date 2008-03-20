Ющенко передал вопросы украинцев в Испании новому министру

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уполномочил министра труда и социальной политики Украины Людмилу ДЕНИСОВУ на подписание от имени Украины Соглашения между Украиной и Испанией относительно урегулирования и упорядочения трудовых миграционных потоков между двумя государствами.

Об этом идет речь в распоряжении Президента от 20 марта 2008 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Настоящим документом глава государства упразднил свое Распоряжение от 16 ноября 2007 года № 259 «Об уполномочии М.Папиева на подписание Соглашения между Украиной и Испанией относительно урегулирования и упорядочения трудовых миграционных потоков между двумя государствами».