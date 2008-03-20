Ющенко об инфляции: обмануты десятки миллионов людей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что темпы инфляции, которые возникли в январе-феврале этого года, обязывают правительство сформировать новый бюджет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил в интервью для специального проекта телепрограммы «Точка зрения» на Первом Национальном телеканале.

«Инфляция – это фактор, который всегда будет. Вопрос в том, какая инфляция. Когда мы говорим о показателях, достигнутых в январе-феврале, эти показатели обязывают правительство сформировать новый бюджет, защитить те слои населения, которые пострадали от такой инфляционной составляющей», – сказал Президент.

Он сообщил, что обсуждал эту тему с премьер-министром неоднократно, в том числе во время сегодняшней встречи.

В.ЮЩЕНКО призвал сделать основательные выводы из того, как росла инфляция в январе-феврале этого года.

«Почему за 2 месяца выбрано 60% годовой инфляции? Кто не сработал, кто виноват в этом? Ведь речь идет о том, что обмануты десятки миллионов людей», – сказал В.ЮЩЕНКО, при этом указав на значительный негативный социальный эффект от этих процессов.

Интервью В.ЮЩЕНКО для телепрограммы «Точка зрения» выйдет в эфир сегодня в 19.10 с повтором в 21.25.