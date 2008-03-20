Черновецкому готовится к Евро-2012 не помешают никакие выборы

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает демонтировать ТРЦ «Троицкий» к началу лета, и уверен, что столица Украины встретит финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года как настоящая европейская столица.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня начинается демонтаж торгового центра «Троицкий», который на протяжении последнего года был камнем преткновения для проведения в Киеве финальных игр Чемпионата Европы по футболу. Требования инспекторов УЕФА будут выполнены в полном объеме. И уже к началу лета мы завершим демонтаж этого скандально известного объекта, разрешение на строительство которого было дано прошлой киевской властью», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он подчеркнул, что надлежащая подготовка и проведение Евро-2012 - одно из главных направлений работы столичной мэрии. «Поручение Президента о своевременной подготовке к этому важнейшему мероприятию будет выполнено», - отметил мэр столицы.

При этом он подчеркнул, что городские власти подходят к решению этого вопроса комплексно. По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, уже сейчас обновляется общественный транспорт, реконструируются объекты культуры до уровня европейских стандартов, приводится в надлежащее состояние освещение улиц и зданий.

«При росте бюджета столицы за время работы моей команды практически в пять раз мы знаем, где найти необходимые средства. И я хочу сказать, что вся инфраструктура Киева будет своевременно подготовлена к проведению Чемпионата Европы. И Евро-2012 мы встретим как настоящая европейская столица. Этому не помешают никакие перевыборы», – подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.