Ющенко прокомментирует решение ВР о выборах в Киеве. Интервью на УТ-1

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью для специального проекта телепрограммы «Точка зрения» Первого Национального телеканала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в разговоре с журналистом Юрием ГРОМНИЦКИМ глава государства прокомментировал принятие Верховной Радой постановления о проведении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского председателя.

Также речь шла о депутатской неприкосновенности, выполнении коалиционного соглашения между БЮТ и «Нашей Украиной - Народной самообороной» и визите Президента США Джорджа БУША в Украину.

Отдельно В.ЮЩЕНКО коснулся темы преодоления инфляционных процессов в экономике государства.

Интервью выйдет сегодня, 20 марта, в 19.10 с повтором в 21.25.