В Одессе стреляли в британского бизнесмена

В Одессе в результате огнестрельного ранения в голову в реанимационное отделение областной больницы доставлен британский предприниматель Акин ДЖЕФЕР.

Как сегодня сообщили УНИАН в местном продюсерском центре «Far Out Music Company», которым руководит пострадавший, врачи также зафиксировали ушибы от ударов тяжелыми предметами, нанесенных гражданину Великобритании.

По словам самого потерпевшего, который уже начал разговаривать, «неожиданное вооруженное нападение на него совершил один из сотрудников продюсерского центра».

Вместе с тем мотивы покушения на жизнь британца сотрудникам компании неизвестны. Единственное, что отмечают в продюсерском центре: подозреваемый всегда казался человеком тихим, неконфликтным и в «целом позитивным».

По мнению врачей, сейчас угрозы для жизни иностранного бизнесмена нет.