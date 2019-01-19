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Епифаний рассказал, о чем пойдет речь на первом синоде ПЦУ

15:52, 19 января 2019
Общество
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Третьего февраля состоится интронизация \ УНИАН

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Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всей Украины Епифаний рассказал в интервью "Прямому".

"Сейчас происходит такая подготовка к тем вещам, которые уже были озвучены, потому что мы готовимся к совершению интронизации. Третьего февраля состоится интронизация в Святой Софии Киевской и после состоится первое заседание Священного синода, где уже окончательно будут согласованы и утверждены назначенные соответствующие должности или синодальные управления, которые будут в дальнейшем развивать нашу поместную Православную церковь Украины", - отметил он.

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Теги: #ПЦУ#Епифаний