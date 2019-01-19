Епифаний рассказал, о чем пойдет речь на первом синоде ПЦУ
15:52, 19 января 2019Общество
218 0
Интронизация состоится 3 февраля в Святой Софии Киевской.
Третьего февраля состоится интронизация \ УНИАН
После интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоится первое заседание Священного синода.
Читайте такжеПЦУ не подчинена Константинопольскому патриархату - Епифаний
Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всей Украины Епифаний рассказал в интервью "Прямому".
"Сейчас происходит такая подготовка к тем вещам, которые уже были озвучены, потому что мы готовимся к совершению интронизации. Третьего февраля состоится интронизация в Святой Софии Киевской и после состоится первое заседание Священного синода, где уже окончательно будут согласованы и утверждены назначенные соответствующие должности или синодальные управления, которые будут в дальнейшем развивать нашу поместную Православную церковь Украины", - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине