Посол Германии приветствует создание Православной церкви Украины

Посол Эрнст Райхель провел встречу с митрополитом Епифанием.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель приветствует создание автокефальной Православной церкви Украины.

Как сообщается на странице Посольства ФРГ в социальной сети Facebook, сегодня посол встретился с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

«Во время беседы посол поздравил митрополита с образованием Православной церкви Украины и получением автокефалии», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.