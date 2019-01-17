Собчак объяснила свою поездку в Киев

Ксения Собчак неожиданно посетила в Киев, о чем сообщила в своем Instagram.

Российская телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак объяснила свой визит в Киев.

По ее словам, она приехала в Украину в гости к подруге. Об этом Собчак написала в Telegram.

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"Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да? Ад какой-то" - возмутилась Собчак.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак неожиданно посетила Киев, о чем сообщила в своем Instagram.

Как сообщалось, Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец". Причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидентов".