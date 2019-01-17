Собчак допустила ошибку, когда писала слово "Киев" - в сети раскритиковали журналистку.

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак приехала в Киев и неправильно написала название столицы Украины.

Собчак опубликовала в Instagram Stories видео с Европейской площади с подписью "Ну привет, kіев!)))".

Стоит отметить, что на украинском название столицы страны пишется "Київ", а на русском- "Киев". По поводу написания названия города латиницей ведутся споры - Kiev или Kyiv.

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Как сообщалось, Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец". Причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидентов".