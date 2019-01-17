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Собчак приехала в Киев

10:19, 17 января 2019
Общество
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Собчак заметили в Киеве / фото УНИАН

Собчак опубликовала в Instagram Stories видео с Европейской площади с подписью "Ну привет, kіев!)))".

instagram.com/xenia_sobchak

Стоит отметить, что на украинском название столицы страны пишется "Київ", а на русском- "Киев". По поводу написания названия города латиницей ведутся споры - Kiev или Kyiv.

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Как сообщалось, Ксения Собчак попала в базу сайта "Миротворец". Причиной стало "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым", а также манипулирование информацией "с целью получения политических дивидентов".

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Теги: #Киев#Ксения Собчак