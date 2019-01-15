В Торецке возобновили водоснабжение

Накануне после откачки воды из затопленного аварийного участка ремонтникам удалось добраться до пробоины и ликвидировать ее.

В Торецке Донецкой области восстановили водоснабжение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

С 12 января город и его окрестности в результате прорыва водопровода оставались без воды.

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«В течение двух дней подразделения ГСЧС вместе с группами гражданско-военного сотрудничества и Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обеспечивали безопасность ремонтно-восстановительных работ для сотрудников компании «Вода Донбасса». В частности, пиротехниками было проверено 2,5 га местности и уничтожено опасную находку - гранату Ф-1», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера, 14 января, после откачки воды из затопленного аварийного участка ремонтникам удалось добраться до пробоины и починить ее.

Сегодня работа водопровода возобновлена. В настоящее время продолжается заполнение резервуаров.