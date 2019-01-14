Повреждение водопровода ликвидировано, вода в Торецк поступит завтра - обладминистрация

Ремонтные работы проводились в серой зоне возле линии разграничения.

Ремонтные бригады ликвидировали повреждение водопровода «Горловка-Торецк», вода в Торецк поступит завтра.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

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«Вода в Торецке будет утром 15 января. Работы по ликвидации аварии на водопроводе Горловка-Торецк завершены. Агрегаты запущены», - сообщил Куць.

«Работы проводились в серой зоне. Кроме того, их проведение осложнялось также погодными условиями. Спасибо ремонтникам, которые восстановили водоснабжение для Торецка в максимально возможный срок», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 января, пресс-секретарь пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов заявил, что в результате порыва водопровода «Горловка – Торецк» без централизованного водоснабжения остаются населенные пункты Торецк, Железное и Северный. Силами и средствами ГСЧС Украины из состава Объединенных сил осуществлялся подвоз местным жителям питьевой и технической воды.