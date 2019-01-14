Денисова прибыла в Москву на заседание суда по мере пресечения пленным украинским морякам

По словам Денисовой, вместе с ней приехали четыре члена семей пленных моряков, другие приедут во второй половине дня.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в Москву и попытается попасть на заседание суда относительно продления меры пресечения пленным украинским морякам, которое состоится 15 января.

Читайте такжеДенисова назвала количество украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах

Об этом она написала в Facebook. «Прибыла поездом в Москву... Завтра будет рассматриваться ходатайство прокуроров о продлении срока меры пресечения украинским военнопленным морякам», - сообщила она.

По словам Денисовой, вместе с ней приехали четыре члена семей пленных моряков, другие приедут во второй половине дня.

«Постараемся попасть на заседание Лефортовского суда по делам военнопленных моряков», - отметила омбудсмен.

Она добавила, что их встретил временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинском буксира «Яни Капу» и двум катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина».