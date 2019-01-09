Денисова завтра в Одессе встретится с родственниками моряков, захваченных в плен Россией

В рамках подготовки к встрече омбудсмен провела межведомственное совещание.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретится 10 января в Одессе с родственниками моряков, захваченных в плен Россией.

Читайте такжеДенисова рассказала, когда украинские консулы посетят захваченных моряков

Об этом она сообщила в Facebook. "В рамках подготовки к встрече с родственниками военнопленных моряков, которая состоится 10 января в городе Одесса, сегодня провела межведомственное совещание с участием заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, заместителя министра юстиции Украины и уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Ивана Лищины, руководителя Объединенного центра координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения АТО Юрия Кочанова, заместителя директора департамента консульской службы и начальника Управления консульского обеспечения МИД Василия Кирилича", - написала она.

По словам Денисовой, на совещании также присутствовал координатор группы адвокатов, защищающих военнопленных моряков, Николай Полозов.

Главной темой встречи, уточнила омбудсмен, была координация работы центральных органов исполнительной власти по освобождению военнопленных.

"Мы согласовали общую концепцию проведения встречи с родными моряков в городе Одесса. Также обсудили возможную поездку на судебное заседание по избранию 24 украинским военнопленным меры пресечения, которое состоится во второй половине января в городе Москва", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».