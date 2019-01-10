Денисова следующей неделе в Москве будет добиваться допуска к пленным украинским морякам

По словам омбудсмена, сейчас в РФ находятся на рассмотрении ее заявления о возможности встречи с моряками в следственных изоляторах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на следующей неделе отправится в Москву и будет добиваться допуска к пленным украинским морякам в следственных изоляторах "Лефортово" и "Матросская тишина".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам после встречи в Одессе с родственниками 24 украинских военнопленных моряков.

"Я каждый день общаюсь с госпожой (российским омбудсменом Татьяной - УНИАН) Москальковой, но она не может согласно своему мандату что-то сделать: предоставить справку, пустить меня в следственный изолятор "Лефортово", "Матросская тишина". Она не может принять такие решения. Я обращалась неоднократно к директору ФСБ РФ Александру Бортникову", - сказала Денисова.

По ее словам, сейчас в России на рассмотрении находятся ее заявления о возможности встречи с украинскими военнопленными моряками в следственных изоляторах.

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"Я буду на следующей неделе в городе Москва и я буду разговаривать с ними непосредственно по этим вопросам", - отметила омбудсмен.

Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".