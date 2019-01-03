"Наступит просто пи***ц, просто ср**а огромная": в сеть "слили" видео выступления главы патрульной полиции Киева на корпоративе

В зале в это время кричали "Юра, молодец!", "Юра, борись!".

В сети появилось видео выступления в одном из ночных клубов Киева начальника столичной патрульной полиции Юрия Зозули, во время которого он матерился.

Соответствующий ролик опубликован в Facebook Police Control Ukraine.

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"Нам не хватает сил, опыта, терпения, денег, здоровья. Нам не хватает всего. Но мы должны продолжать все это делать. Потому что, как только мы перестанем это делать, в стране наступит просто пи*дец, просто с*ака огромная наступит в стране как только патрульные, особенно в Киеве, уйдут с улиц", - сказал он.

Затем на сцену поднялись две девушки и забрали правоохранителя. По информации СМИ, данное событие произошло на новогоднем корпоративе полицейских.

Позже в сети был опубликован еще один отрывок выступления Зозули.

"Я не хочу вам рассказывать про итоги года. Типа сколько грабежей было раскрыто, сколько было оформлено ДТП и прочей всякой х...йни. Лучше себе спокойненько побухайте, а я поговорю про более абстрактные вещи. Я вам скажу, что у нас есть огромное управление патрульной полиции в городе Киеве. Мы – ох...енное ведомство", – заявил он.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика!