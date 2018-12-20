В Одесской области за один день установили пять национальных рекордов (фоторепортаж)

Среди установленных рекордов – елка из CD-дисков, наибольшее количество людей в костюмах святых Николаев из разных стран мира.

В городе Доброславе Одесской области за один день установили пять национальных рекордов, приуроченных ко дню святого Николая, в том числе собрали гору подарков и построили елку из CD-дисков.

Как передает корреспондент УНИАН, для фиксации рекордов в город прибыла руководитель проекта «Национальный реестр рекордов Украины» Лана Ветрова.

В частности, в среду, 19 декабря, в Доброславе первым был зафиксирован рекорд «Наибольшее количество людей, которые одновременно принесли благотворительную помощь на одной локации».

Как отметила Ветрова, одновременно 475 детей принесли подарки в специально отведенное место. Они принесли игрушки, консервы, одежду, сладости и т. д.

«Дети поделились всем, чем можно поделиться со сверстниками, пенсионерами, украинскими военными. Собрали гору подарков – этот трогательный рекорд поражает в сердце. Мне еще не приходилось видеть такого количества маленьких детей, которые несут помощь», - сказала Ветрова, подчеркнув, что это достижение будет предложено определить, как наилучший рекорд года.

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По ее словам, также установлен уникальный рекорд, который еще ни разу не фиксировался в Украине, – «Наибольшее количество людей в костюмах святых Николаев из разных стран мира, собранных в одном месте». Так, в резиденцию святого Николая Доброслава по приглашению местных властей прибыли «святые Николаи» из 31 страны мира, в частности, из Японии, Грузии, Китая, Камбоджи, Монголии, Индии и т. д.

«Их костюмы были идентичны персонажам соответствующих стран. Мы будем рассматривать возможность номинации его на мировой рекорд», - подчеркнула Ветрова.

Также зафиксирован рекорд «Самые большие сани святого Николая». Длина саней – 8 м, высота – 2,71 и ширина – 1,71 м. Инсталляция может передвигаться и перевозить людей.

Четвертый рекорд – креативная елка, собранная из CD-дисков. Она создана из 2518 фрагментов.

Пятый рекорд – самый массовый танец святых Николаев. В нем приняли участие 575 человек разного возраста, которые были одеты в соответствующие костюмы.

Фиксация рекордов длилась до самого вечера 19 января.