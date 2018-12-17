Епифаний рассказал о статусе главы УПЦ МП Онуфрия после Объединительного собора

Приходы Московского патриархата "находятся в лоне Русской православной церкви, имея украинскую регистрацию".

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после Объединительного собора митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине.

Об этом Епифаний сказал в интервью на телеканале 1+1 в воскресенье вечером, 16 декабря.

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"Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрание предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С этого времени, соответственно не может существовать двух митрополитов Киевских. Соответственно митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине", - отметил Епифаний.

Он добавил, что приходы Московского патриархата "находятся в лоне Русской православной церкви, имея украинскую регистрацию".

Как сообщал УНИАН ,15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины, блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

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Справка УНИАН. 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорилось, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Украины и вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.