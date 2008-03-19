Впервые за последние годы снизилось число инфарктов в Киеве

В Киеве впервые за последние несколько лет уменьшились количество больных с острым инфарктом миокарда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Национального совета по вопросам здравоохранения при Президенте Украины Николай ПОЛИЩУК.

Он отметил, что до 2006 года в Киеве наблюдался рост количества случаев острых инфарктов миокарда. “А уже в 2007-ом их (случаев) стало меньше на 11,25%. Это дало возможность сэкономить бюджету здравоохранения 6,3 миллионов гривен. Эта сумма равна, например, годовому бюджету Киевской больницы скорой помощи”, - сказал Н.ПОЛИЩУК.

Существенное снижение показателей количества случаев острого инфаркта миокарда Н.ПОЛИЩУК связывает со вступлением в действие с июля 2006 года Закона Украины “О мерах по предупреждению и снижению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”. “Главным индикатором влияния курения на общество является показатель сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инфарктов и сердечных приступов. То, что люди хотя бы частично перестали курить в общественных местах – ресторанах, кафе и т. д., сразу же положительно отобразилось на здоровье киевлян”, – считает Н.ПОЛИЩУК.

Он выразил обеспокоенность тем, что Кабинет министров до сих пор не принял общегосударственную программу по предотвращению вредного влияния табака на здоровье население. “Табак в нашей стране - самый дешевый в Европе. Это предопределяет широкое его потребление малообеспеченными слоями населения и украинской молодежью. По сравнению со странами ЕС, сигареты у нас дешевле приблизительно на 5 евро. Следовательно, из Украины в Европу и Россию распространяется табачная контрабанда", – отметил Н.ПОЛИЩУК.

Одним из важных факторов, которые бы помогли решить эту проблему, по мнению Н.ПОЛИЩУКА, является поднятие акцизной ставки на табачные изделия в Украине - по меньшей мере на 20-30% (плюс ежегодный учет инфляции).