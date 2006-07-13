Из вокзала Киев-Пассажирский эвакуированы около 1,3 тыс. человек

Вчера в Киеве в милицию позвонил по телефону неизвестный, который заявил о том, что в помещении железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский заложена взрывчатка.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, на время обследования с указанного помещения было эвакуировано около 1,3 тыс. пассажиров и обслуживающего персонала.

Проведенным обследованием взрывоопасных предметов не выявлено.