Рождественский пост 2018 - что категорически нельзя делать

Пост – это возможность воздержаться не только от пищи, но и от таких моральных ежедневных грехов, которые мы привыкли не замечать в повседневности.

Рождественский пост 2018 у православных христиан продлится с 28 ноября по 6 января. Этот период подразумевает очищение тела и души перед светлым праздником Рождества Христова, поэтому все верующие должны в этот период соблюдать определенные запреты.

В первую очередь в Рождественский пост нельзя грешить повседневными грехами. Если в пост мы не будем есть запрещенную пищу, но при этом будем злыми, раздражительными, будем ссориться с ближними, осуждать других – это будет нарушением поста. Пост – это возможность воздержаться не только от пищи, но и от таких моральных ежедневных грехов, которые мы привыкли не замечать в повседневности.

Разумеется, православным христианам в Рождественский пост нельзя играть свадьбу. Венчание в это время не совершается. На время поста также следует воздерживаться интимных отношений.

Запреты в еде

В дни Рождественского поста строго запрещается употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. Также запрещается употребление алкоголя, кроме вина в отдельные дни.

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В среду и пятницу нельзя также есть пищу с растительным маслом, еда должна быть термически не обработанной - это называется сухоядением. В эти дни допустимо употребление хлеба, сухарей,орехов, сырых или квашеных овощей, фруктов и сухофруктов, маслин, меда, травяных или фруктовых отваров и настоев. Также в эти дни нельзя пить вино.

При этом в Рождественский пост можно и даже нужно причащаться чаще, чем обычно. Так как пост – это время, которое способствует подготовке к причащению.

Что можно

А вот крестить детей и взрослых в рождественский пост можно. При чем в любой день поста.

Также не запрещается во время поста делать предложение руки и сердца (но не венчаться).

Как сообщал УНИАН, сегодня начинается заговенье на Рождественский пост. В этот день православные верующие готовят себя к Рождественскому посту.