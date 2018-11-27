Сегодня начинается заговенье на Рождественский пост

В этот день православные верующие готовят себя к Рождественскому посту.

Сегодня для православных верующих начинается заговенье перед одним из четырех главных православных постов - Рождественским постом, который будет длиться с 28 ноября по 6 января включительно.

Церковный устав о пище в дни Рождественского поста не такой строгий, как в дни Великого поста, но в течение всего поста запрещается употребление мяса, молока, масла, сыра, яиц, а в некоторые дни и рыбы (среда, пятница).

Заговенье на Рождественский пост что это такое?

Заговенье (заговины) является последним днем перед началом многодневного поста, когда в последний раз можно есть скоромную пищу (мясо, молоко, яйца, животные жиры).

На когда припадает Заговенье

Заговенье на пост приходится на день памяти святого апостола Филиппа (27 ноября), поэтому его еще называют Филипповым постом. Если заговенье выпадает на среду или пятницу (однодневные посты), то оно перемещается на 26 ноября.

Заговенье на Рождественский пост что можно есть?

На заговенье нет ограничений в пище. Можно готовить блюда на основе молока, куриных яиц, сливочного масла, мяса и рыбы. Также в этот день можно готовить разнообразные лакомства.

Традиции в день Заговенья

По традиции Православной церкви заговенье – последний день перед длительным постом. Верующие в этот день не работали, веселились и обильно ели в преддверии постовых ограничений. В давние времена в этот днь играли последние свадьбы, поскольку после наступления поста 27 ноября свадьбы не играли. Кроме того, перед Рождественским постом остатки скоромной пищи после ужина девушки прятали под подушку, надеясь во сне увидеть суженого. Также в этот день было принято выносить во двор еду - она предназначалась духам, оберегающим домашних животных.