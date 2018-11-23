В мертвом городе Припять установили "артефакт" (видео, фотогалерея)

Покинутую Припять "оживили" с помощью арт-инсталляции.

Полностью обесточенная еще более тридцати лет назад Припять засияла.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Огромная арт-скульптура - подвешенная на подъемном кране звезда, а вокруг нее экраны, призвана привлечь внимание к информации, которую потребляем. Интерактивная диджитал-скульптура получила название "Артефакт".

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Идея создания "Артефакта" взята из повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" и фильма Тарковского "Сталкер". Вместе со скульптурой был презентован саундтрек с использованием "Звуков Чернобыля", написанный автором проекта украинским музыкантом RASSVET вместе с французом, номинантом Грэмми Кристофом Этье. Эта презентация стала одновременно открытием одноименного международного проекта, цель которого – борьба с новостными фейками и манипулированием информацией.

Место выбрали не случайно. Авария на ЧАЭС - яркий пример манипулирования и сокрытия истинных масштабов трагедии.