Силы АТО отразили атаку на блокпосты в Горловке и уничтожили бронетехнику боевиков

Украинские военные, которые несут службу на блокпостах № 517 и № 717, расположенных на западной окраине Горловки, отразили наступление боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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«Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые несут службу на блокпостах 517 и 717, расположенных на западной окраине Горловки Донецкой области, геройски отразили наступление сил боевиков. Террористы понесли потери в живой силе. Бронетанковая техника боевиков обезврежена», - говорится в сообщении.

После отражения нападения боевики отступили.