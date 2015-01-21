Силы АТО отразили атаку на блокпосты в Горловке и уничтожили бронетехнику боевиков
15:12, 21 января 2015Общество
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Боевики совершили наступление на блокпосты №№ 517 и 717, расположенные на западной окраине Горловки Донецкой области.
REUTERS
Украинские военные, которые несут службу на блокпостах № 517 и № 717, расположенных на западной окраине Горловки, отразили наступление боевиков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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«Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые несут службу на блокпостах 517 и 717, расположенных на западной окраине Горловки Донецкой области, геройски отразили наступление сил боевиков. Террористы понесли потери в живой силе. Бронетанковая техника боевиков обезврежена», - говорится в сообщении.
После отражения нападения боевики отступили.
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