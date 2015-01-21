В штабе АТО сообщили об остановке наступления боевиков в районе 29-го и 31-го блокпостов
В районе 29-го и 31-го блокпостов украинские военные остановили наступление российско-террористических войск.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
Как говорится в сообщении, с 18.00 20 января боевики начали обстреливать украинских военных из вооружения танка в районе населенного пункта Донецкий.
В Донецком аэропорту подразделения Вооруженных сил Украины продолжают активные действия.
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С 18.04 на Луганском, Дебальцевском и Донецком направлениях террористы из РСЗО БМ-21 обстреляли четыре раза Крымское, дважды - Нижнетеплое, Тоненькое, Пески, а также по одному разу - Нижнее и Трехизбенку.
Из минометов и артиллерии террористы обстреляли Трехизбенку, Новотошковское, Ольхово, Тошковку, Красногоровку, Тоненькое.
В 00.10 неподалеку Марьинки произошло боевое столкновение.