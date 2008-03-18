С 1 июля вводятся новые акцизные марки на алкоголь

Кабинет Министров принял решение о введении с 1 июля 2008 г. акцизных марок нового образца для алкогольных напитков.

Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление №179 было принято на заседании Кабинета Министров 12 марта.

Согласно документу, изготовление и доставка новых марок Государственной налоговой администрации специализированным предприятием Министерства финансов должны быть обеспечены до 20 июня т.г.

Предприятия смогу использовать марки старого образца до 1 августа 2008 г., а алкогольные напитки с такими марками могут продаваться согласно срокам реализации продукции.

Новые акцизные марки на алкогольные напитки и табачные изделия импортного производства будут фиолетового цвета, отечественного - зеленые.