В Одессу вернулись украинские моряки судна Mekong Spirit, задержанного в Греции по подозрению в перевозке взрывчатки (видео)

На родину вернулись 12 моряков, а 5 членов экипажа остаются в Греции в связи с проведением следственных действий.

В Одессу, в ночь на 28 июля, вернулись украинские моряки –члены экипажа судна Mekong Spirit, задержанного в Греции по подозрению в перевозке взрывчатых веществ - товаров военного назначения в страны, которые находятся под санкциями ООН.

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Как передает корреспондент УНИАН, в международном аэропорту «Одесса» моряков встречали родные, близкие и друзья.

По словам членов экипажа, теплоход Mekong Spirit, которым владеет швейцарская компания, был задержан греческой полицией 25 мая 2017 года.

«Судно, направлявшееся из Измира (Турция) в порт Судан, было задержано греческой береговой охраной в территориальных водах Греции и под конвоем приведено на греческую военную базу. Капитана обвиняют, в частности, в том, что он не проинформировал власти Греции о наличии опасного груза на борту - взрывчатки для горнодобывающих работ, охотничьих и спортивных патронов, являющихся частью коммерческого контракта между компаниями Турции и Судана», - сообщили моряки.

Согласно судебному вердикту, возвратиться на родину получили возможность 12 членов экипажа Mekong Spirit. Основное условие - обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе. Оставшиеся члены экипажа - капитан, старпом и матросы - будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2018 года замдиректора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 25 мая 2017 года в Греции задержали 17 граждан Украины - членов экипажа судном Mekong Spirit.

По результатам его встреч с представителями компетентных органов Греции 12 моряков должны вернутся на родину, а 5 членов экипажа указанного судна остаются в Греции в связи с проведением следственных действий.

23 июля 2018 г. решением судейского Совета дано разрешение на возвращение в Украину 12 членов экипажа судна Mekong Spirit.

"5 членов экипажа остаются в Греции, решаются вопросы их пребывания в Афинах (размещение, быт). Адвокат подал ходатайство в суд о возможности их возвращения в Украину", - сказал Кирилич.