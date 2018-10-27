Солисткам российской группы "Две Маши" запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма

Пограничники сняли артисток с поезда «Москва-Кривой Рог» и в ближайшее время отправят в Россию.

Пограничники не пустили в Украину и запретили въезд на три года российской группе «Две Маши», которая незаконно ездила в оккупированный Крым.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Сегодня утром, во время пограничного контроля поезда «Москва-Кривой Рог», в одном из вагонов пограничниками выявлены гражданки РФ - солистки группы «Две Маши». Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове сегодня вечером», - говорится в сообщении.

Но, как отмечается, во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска.

«Солистки группы «Две Маши» будут отправлены в Россию в ближайшее время», - добавили в ГПСУ.