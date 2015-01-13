В сети появилось видео обстрелянного боевиками под Волновахой автобуса с 10 жертвами
19:04, 13 января 2015Общество
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Среди погибших во время обстрела - 6 женщин и 4 мужчин.
Под Волновахой боевики обстреляли автобус с мирными жителями / скриншот
В сети появилось видео обстрелянного боевиками автобуса под Волновахой.
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ОСТОРОЖНО! ДАННОЕ ВИДЕО СОДЕРЖИТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ
Напомним, сегодня около 14.30 боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил антитеррористической операции возле Волновахи и попали в пассажирский автобус, в результате 10 человек погибли, 18 ранены.
Сразу после осуществления атаки боевики успели похвастаться в соцсетях, что уничтожили "укроповский блокпост".
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