В сети появилось видео обстрелянного боевиками под Волновахой автобуса с 10 жертвами

В сети появилось видео обстрелянного боевиками автобуса под Волновахой.

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ОСТОРОЖНО! ДАННОЕ ВИДЕО СОДЕРЖИТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ

Напомним, сегодня около 14.30 боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил антитеррористической операции возле Волновахи и попали в пассажирский автобус, в результате 10 человек погибли, 18 ранены.

Сразу после осуществления атаки боевики успели похвастаться в соцсетях, что уничтожили "укроповский блокпост".