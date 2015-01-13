Боевики похвастались в соцсетях, что уничтожили блокпост под Волновахой
После того, как подтвердилась информация о гибели 10 мирных жителей в рейсовом автобусе под Волновахой, боевики открестились от обстрела.
В сепаратистком паблике в соцсети "Вконтакте" признали, что боевики вели обстрел у Волновахи, вследствие которого в пассажирском автобусе погибли 10 мирных жителей, передает LB.ua.
"Поступила информация: уничтожен укроповский блокпост при выезде из Волновахи на Донецк", - было написано в нем. Позже пост отредактировали, сейчас он изложен в такой редакции: "По Волновахскому блокпосту поступает разрозненная информация: о провокации и о уничтоженном блокпосте".
После того, как информация о гибели мирных жителей подтвердилась, боевики открестились от обстрела.
Пользователи уличают террористов ДНР в расстреле автобуса под Волновахой #волноваха#донбасс#днрpic.twitter.com/04UkGisBn7
— Vitaliy Moroz (@insider_ua) January 13, 2015
"Никто туда не стрелял. А заявить можно что угодно", - сказал РИА Новости "замкомандира ополчения ДНР" Эдуард Басурин.
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Напомним, около 14:30 снаряд "Града" разорвался у пассажирского автобуса на милицейском блокпосту вблизи Волновахи. Погибли 10 мирных жителей, ранения получили 18.