Без власти над Украиной РПЦ станет рядовой поместной церковью – архиепископ
Русская православная церковь является крупнейшей в Православии и имеет амбиции возглавить его, однако без своей инфраструктуры в Украине она превратится в рядовую поместную церковь.
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Такое заявление в чате на «Главреде» сделал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.
По его словам, главными основаниями для амбиций РПЦ относительно первенства в Православии является политический вес Российского государства и собственная величина, однако без власти над Украиной достичь этого будет невозможно.
«Русская церковь по числу верующих, храмов и духовенства является не просто крупнейшей церковью в Православии, но и большей, чем остальные 13 поместных церквей. Однако этот факт зависит, в первую очередь, от присутствия РПЦ в Украине, ведь украинская часть Московской патриархии – это примерно 40% всей инфраструктуры МП. Поэтому без власти над Украиной РПЦ станет, хотя и крупной, но рядовой поместной церковью», – подчеркнул он.
Евстратий подчеркнул, что решение украинского церковного вопроса является путем к прекращению попыток Москвы захватить формальное первенство в Православии, которое исторически и канонически принадлежит Вселенскому патриарху.
Как сообщал УНИАН, более чем половина украинцев поддерживают автокефалию украинской церкви.