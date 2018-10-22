Без власти над Украиной РПЦ станет рядовой поместной церковью – архиепископ

Сейчас украинская часть Московской патриархии – это приблизительно 40% всей инфраструктуры МП.

Русская православная церковь является крупнейшей в Православии и имеет амбиции возглавить его, однако без своей инфраструктуры в Украине она превратится в рядовую поместную церковь.

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Такое заявление в чате на «Главреде» сделал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

По его словам, главными основаниями для амбиций РПЦ относительно первенства в Православии является политический вес Российского государства и собственная величина, однако без власти над Украиной достичь этого будет невозможно.

«Русская церковь по числу верующих, храмов и духовенства является не просто крупнейшей церковью в Православии, но и большей, чем остальные 13 поместных церквей. Однако этот факт зависит, в первую очередь, от присутствия РПЦ в Украине, ведь украинская часть Московской патриархии – это примерно 40% всей инфраструктуры МП. Поэтому без власти над Украиной РПЦ станет, хотя и крупной, но рядовой поместной церковью», – подчеркнул он.

Евстратий подчеркнул, что решение украинского церковного вопроса является путем к прекращению попыток Москвы захватить формальное первенство в Православии, которое исторически и канонически принадлежит Вселенскому патриарху.

Как сообщал УНИАН, более чем половина украинцев поддерживают автокефалию украинской церкви.