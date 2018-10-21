Архиепископ объяснил, как автокефалия украинской церкви скажется на жизни рядовых прихожан

Верующим больше не придется слушать в храмах проповедей о «русском мире» и прочей политической пропаганды.

Предоставление украинской православной церкви томоса на автокефалию станет для прихожан эрой значительных изменений и приведет к росту контактов УПЦ с иными церквями и конфессиями.

Читайте такжеNew York Times: Автокефалия Украины разрушает имперские амбиции Путина

Такое заявление во время чата на «Главреде» сделал архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Архиепископ предположил, что томос будет предоставлен УПЦ до конца текущего года.

"Получение Томоса открывает возможность к полноценному общению с другими православными церквями, а также к участию в официальных контактах с католической и протестантской церквями, от чего сейчас Украинская церковь была искусственно изолирована. Для рядовых верующих, в первую очередь, изменится то состояние разделения, которое есть между православными – хотя не сразу, а в определенной перспективе", - акцентировал он.

По словам Евстратия Зори, после исчезновения пророссийской пропаганды, которая процветала в храмах УПЦ МП, прихожане увидят значительные преимущества. Он подчеркнул, что адепты Кремля в рясах нередко озвучивали в церкви политические лозунги.

" Не будет таких позорных случаев, как тот, что произошел в Запорожье в начале года, когда священник МП отказывался отпеть трагически погибшего малыша. Также верующим не придется слушать в храмах проповедей о "русском мире", о "необходимости объединяться с Москвой" и другой политической пропаганды, обернутой в идеи "русского мира", - заключил священнослужитель.

Как сообщал УНИАН, более половины украинцев поддерживают автокефалию украинской церкви.