Экзарх Даниил о томосе Украине: «думаю, что будет что-то положительное»

11 октября – третий и последний день трехдневного заседания Синода.

Экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфилийський из США, который находился в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви и вместе со своим коллегой отчитывается по этому вопросу на заседании Синода Константинопольского патриархата, выразил надежду на положительное решение относительно предоставления томоса Украине.

Он добавил, что обсуждения в Стамбуле продолжается, и предположил, что официальное решение может быть принято до конца дня, сообщает "Радио Свобода".

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«Доклад прошел замечательно, мы провели встречу с патриархом, а сегодня утром продолжаем. Надеемся, что до конца дня будет официальное сообщение. Доклад был воспринят прекрасно. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждения. Думаю, за несколько часов вы услышите результаты», – сказал архиепископ Даниил.

11 октября – третий и последний день трехдневного заседания Синода.

Как сообщал УНИАН, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.