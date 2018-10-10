Решение о томосе Украине примут, когда придет время - член Синода Вселенского патриархата (видео)

Он отметил, что разговор о томосе был и решение будет принято, когда придет время.

Член священного Синода Вселенского патриархата, митрополит Австрии и экзарх Венгрии Арсениос заявляет, что решение об автокефалии украинской православной церкви будет принято, «когда наступит время».

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Как сообщает радио Свобода, он сказал об этом в кулуарах заседания Синода, который второй день продолжается в Стамбуле. «Мы говорили о томосе. Решение будет принято, когда придет время, но Вселенский патриархат имеет право принимать такое решение (о томосе – ред.)», – сказал митрополит Арсениос.

На вопрос относительно отношений с Русской православной церковью, которая выступает против автокефалии украинской православной церкви, то Арсениос заявил: «Мы не хотим создавать новых проблем, но с Божьей помощью будем действовать так, чтобы все было мирно, как Он и желает".

Экзархи Вселенского патриарха, в сентябре находились в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии украинской православной церкви, прибыли в Стамбул, где 10 октября будут выступать с отчетом на заседании Синода.

Один из экзархов архиепископ Даниил Памфилийський из США в ответ на вопрос о том, готова ли украинская церковь к объединению, заявил: «Думаю, что церкви в Украине готовы к объединению, готовы уже в течение 27 лет, если не нескольких веков. Когда это может произойти – трудно сказать. Это все, что я могу сказать на эту минуту».

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле 9 октября началось трехдневное заседание Синода Константинопольского патриархата. Как ожидается, на нем рассмотрят вопрос о предоставлении томоса об автокефалии украинской православной церкви. Заседание проходит за закрытыми дверями. Глава информационного управления УПЦ КП Евстратий Зоря отметил, что обсуждение вопроса томоса об автокефалии для украинской церкви произойдет только после отчета экзархов Вселенского патриарха в Стамбуле.