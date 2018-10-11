Предоставление Томоса украинской православной церкви могут перенести на ноябрь (видео)

Вчера в Стамбуле на протяжении семи часов участники Синода дискутировали относительно украинского вопроса.

В Стамбуле 11 октября проходит последний день Синода Вселенского патриархата, на котором должно быть принято решение о предоставлении Томоса украинской церкви.

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В случае если архиереи не договорятся, украинский вопрос могут перенести на следующее заседание Синода, который состоится в ноябре, говорится в сюжете ТСН.

Вчера, 10 октября, на протяжении семи часов участники Синода дискутировали относительно украинского вопроса. В Стамбуле уже заслушали отчет церковников, которые месяц работали в Украине.

Разговор договорились продолжить, и, по оптимистичному для Украины сценарию - уже сегодня в четверг могут утвердить решение о предоставлении автокефалии украинской церкви. Официальные результаты заседания священного Синода Вселенского патриархата опубликуют сегодня в течение дня.