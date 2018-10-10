Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви: названа дата (видео)
Вселенский патриархат готовится объявить решение относительно автокефалии украинской церкви.
На сегодняшний день заседание Синода Вселенского патриархата завершено, решение по украинскому вопросу объявят завтра, говорится в сюжете ТСН.
"Завтра будет решение по украинскому вопросу и завтра будет официальный пресс-релиз по данной теме", - сообщают журналисты.
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Как сообщал УНИАН, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии украинской православной церкви. Заседание Синода пройдет с 9 по 11 октября. Оно будет проходить за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается.
Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.
19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.
3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.