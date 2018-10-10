Вселенский патриархат готовится объявить решение об автокефалии украинской церкви: названа дата (видео)

Решение о Томосе для Украины должны объявить 11 октября.

Вселенский патриархат готовится объявить решение относительно автокефалии украинской церкви.

На сегодняшний день заседание Синода Вселенского патриархата завершено, решение по украинскому вопросу объявят завтра, говорится в сюжете ТСН.

"Завтра будет решение по украинскому вопросу и завтра будет официальный пресс-релиз по данной теме", - сообщают журналисты.

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Как сообщал УНИАН, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии украинской православной церкви. Заседание Синода пройдет с 9 по 11 октября. Оно будет проходить за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается.

Справка УНИАН. 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Петр Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.