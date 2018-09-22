Школьник со Львова занял первое место на международных молодежных дебатах

Темой финала дебатов стала «Должны ли каналы теле - и радиовещания быть лучше защищенными от влияния правительства?».

Ученик львовского лицея №28 Ярема-Лука Елейко занял первое место в 12 Международном финале Международных молодежных дебатов в Словакии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования. В течение недели в Братиславе школьники соревновались в международных квалификационных раундах и полуфинале. Читайте такжеПорошенко: сегодняшние украинские школьники будут жить в ЕС В финал вышли 4 участника — украинец Елейко получил первое место. Темой финала дебатов стала «Должны ли каналы теле - и радиовещания быть лучше защищенными от влияния правительства?». В 12 Международном финале приняли участие 24 школьника, которые победили в национальных соревнованиях в странах Центральной и Восточной Европы.

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