Школьник со Львова занял первое место на международных молодежных дебатах
14:27, 22 сентября 2018Общество
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Темой финала дебатов стала «Должны ли каналы теле - и радиовещания быть лучше защищенными от влияния правительства?».
Ученик львовского лицея №28 Ярема-Лука Елейко занял первое место в финале 12 Международных молодежных дебатов в Словакии / фото МОН
Ученик львовского лицея №28 Ярема-Лука Елейко занял первое место в 12 Международном финале Международных молодежных дебатов в Словакии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.
В течение недели в Братиславе школьники соревновались в международных квалификационных раундах и полуфинале.
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В финал вышли 4 участника — украинец Елейко получил первое место.
Темой финала дебатов стала «Должны ли каналы теле - и радиовещания быть лучше защищенными от влияния правительства?».
В 12 Международном финале приняли участие 24 школьника, которые победили в национальных соревнованиях в странах Центральной и Восточной Европы.
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