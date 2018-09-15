Солист U2 Боно приехал в Киев
22:11, 15 сентября 2018Общество
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Ирландский рок-музыкант дал откровенные ответы на вопросы о политике.
Боно приехал в Киев \ фото из открытых источников
Вокалист U2 Боно приехал в Киев с визитом.
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Он стал специальным гостем 5-го форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
На мероприятии Боно дал ответы на вопросы касаемо европейской политики.
В этом году в работе форума принимают участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.
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