Солист U2 Боно приехал в Киев

Ирландский рок-музыкант дал откровенные ответы на вопросы о политике.

Вокалист U2 Боно приехал в Киев с визитом.

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Он стал специальным гостем 5-го форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

На мероприятии Боно дал ответы на вопросы касаемо европейской политики.

В этом году в работе форума принимают участие более 600 политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 28 стран мира.