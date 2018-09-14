Билетов на концерт Иглесиаса становится все меньше

Организаторы не готовы спрогнозировать, когда они закончатся вовсе, но этот момент стремительно приближается с каждым днем.

«Украина! Билеты на мое шоу на Олимпийском стадионе поступят в продажу в понедельник, 20 августа, в 00:00», - такая надпись в Твиттере Энрике Иглесиаса около месяца тому назад вызвала настоящую бурю эмоций среди его поклонников как в нашей стране, так и по всей Европе. Тогда еще не было абсолютно никакой информации и деталей. Со временем на большой пресс-конференции организаторы пояснят: шоу приурочено к 25-летию торговой сети «АТБ», которая не только спонсирует приезд звезды в Киев в рамках мирового турне, но и предлагает инновационную систему продажи билетов на концерт.

Сегодня уже многие знают, что посещение шоу обойдется всего в 800 гривен, если правильно выполнить все условия приобретения билета через кассу любого магазина «АТБ». Поскольку таких магазинов в стране порядка тысячи (причем в самых разных населенных пунктах), схема доступна миллионам соотечественников. Чем, собственно говоря, многие из них уже успели воспользоваться. Количество свободных мест уменьшается с каждым днем. Ведь среди поклонников таланта Энрике Иглесиаса есть люди практически всех возрастов и поколений. В этом смысле сеть «АТБ» не ошиблась с выбором подарка для своих клиентов.

Эксперты прогнозируют, что концерт звезды латиноамериканской поп-музыки станет главным культурным событием, как минимум, этой осени. Согласны с такими выводами и те, кто уже посетил концерты тура в США. Стоит отметить, что своим выступлением в Киеве Энрике Иглесиас открывает свой европейский вояж. После украинской столицы артист поедет в Лондон, затем в Дублин и ряд городов Великобритании. Позже запланированы концерты в таких столицах, как София (Болгария), Брюссель (Бельгия), Амстердам (Голландия) и Париж (Франция). Другими словами, Киев оказался в достаточно интересной и представительной компании.

Нельзя не упомянуть о том, что билеты на шоу звезды во всех перечисленных городах существенно дороже, чем на НСК «Олимпийский». Дело тут как раз в позиции сети «АТБ», стремящейся сделать концерт доступным для максимального количества зрителей. Европейцы уже интересуются у своих украинских друзей этой сетью, а также просят достать лишний билетик на выступление. Сделать это они могут и через Интернет, ведь порядка 20% мест реализуется через КонцертUA. Правда, без скидок, конечно (стоимость билета колеблется от 1600 до 2500 гривен).

И у виртуальной площадки, и у самого «АТБ» количество билетов с каждым днем уменьшается. На сегодняшний день доступными остаются несколько секторов. И организаторы не могут точно сказать, когда билеты закончатся вовсе. Но они едины во мнении, что произойдет это очень скоро. Это та причина, по которой отечественные поклонники Энрике Иглесиаса должны поторопиться. Шансы попасть на любимого артиста еще сохраняются. А для любого фаната увидеть собственными глазами живое шоу звезды – это настоящий праздник. Успейте стать его частью!