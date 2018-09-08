Из-за вредных выбросов в Крыму в санатории Херсонской области вывезли уже полтысячи детей (видео)

В Скадовск уже привезли полтысячи школьников. В детский санаторий буквально друг за другом заезжают автобусы. Там для детей будет организовано обучение, а также круглосуточный надзор врачей.

Более шестидесяти человек пострадали из-за химического отравления на границе с оккупированным Крымом. Большинство из них - пограничники. Пятеро служащих госпитализированы.

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Как сообщает ТСН, тем временем из семи сел, расположенных вблизи админграницы с оккупированным Крымом, не прекращают вывозить детей. В Скадовск уже привезли полтысячи школьников. В детский санаторий буквально друг за другом заезжают автобусы. Детей осматривают медики, чтобы выявить, нет ли среди них пострадавших от химического отравления. Пятерых уже отправили в больницу.

"У двух выявлены признаки, которые могут быть вызваны фактором химического загрязнения. Сразу говорю - угрозы для жизни нет", - сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

"Вчера блевали в садике, но не знаю, от чего. От дома далеко, от мужа далеко, но как-то будем жить две недели", - говорит жительница Александровки Лидия Гара.

А вот старшие дети довольны - и неожиданным каникулам, и дышится в санатории легче. Единственное, что немного огорчило школьников, сюда уже прибыли и учителя, которые с ними здесь будут заниматься.

"Очень тяжело было кашлять, болела голова. Очень в горле пекло, очень сильно", - делится ощущениями школьница Валерия Петровская.

Корпуса санатория пришлось срочно расконсервировать, потому что заведение уже закончило сезон. Сюда срочно вызвали медиков и поваров – всем, кто прибыл, организовали трехразовое питание. Открыли корпуса и для семей с маленькими детьми.

"Позвонили и сказали, что будут вывозить, то стало легче и спокойнее. Вывезли, поэтому сейчас и муж спокоен, и я спокойна, что мы не будем дышать всеми этими химикатами и не будут дети травиться", - говорит жительница Макаровки Наталья Бухтеева.

Детей и взрослых предупредили - как только они почувствуют ухудшение здоровья, нужно сразу обращаться к медикам, которые здесь будут дежурить круглосуточно.

"У нас есть в наличии все необходимые запасы по медикаментам, по сорбентам. Получили инструктаж на предмет того, что нужно больше уделять внимание тем симптомам, которые могут быть результатом этих вредных действий нам пока неизвестных реагентов", - сообщил главный врач Скадовской райбольницы Константин Руденко.

Кроме этого, этой ночью за помощью на материковую часть Украины обратились жители оккупированного Армянска, которые уже вторую неделю дышат химическими испарениями "Крымского титана".

"Сегодня было двое из города Армянска. Две девушки по 20 лет. Они уже на нашей территории. Врачи их осмотрели, сейчас ими занимается наша скорая", - рассказал директор департамента здравоохранения Херсонской ОГА Виктор Короленко.

Пострадавших от химического предприятия по упрощенной схеме пропустили через пункт пропуска "Каланчак" и доставили в Херсонскую больницу. А спасатели уже собираются обрабатывать содовым раствором дороги в населенных пунктах, которые ближе всего расположены к крымскому заводу. Ветер сейчас дует в сторону оккупированного Крыма, поэтому основные риски остаются там.

Жителям Херсонщины, которые живут недалеко от админграницы, раздадут более 10 тыс. масок, чтобы защитить от ядовитого воздуха из Крыма, если ветер вновь изменит направление.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму из-за выбросов с завода "Крымский титан" вторую неделю страдают жители Армянска. Люди массово обращаются к врачам с жалобами на жжение в глазах, носоглотке, тошноту. Авто, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной и серо-зеленым налетом.