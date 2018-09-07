В Херсонской области созывают оперативное собрание по эвакуации детей из соседних с Крымом районов

На данный момент уровень загрязнения воздуха на админгранице в норме.

Сегодня, 7 сентября, созывается оперативное заседание касательно эвакуации детей из тех регионов Херсонской области, которые находятся в непосредственной близости к заводу "Крымский титан".

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев в эфире "112 Украина".

"В 10:00 будет решение нашей комиссии. У нас нет вопроса эвакуации, есть вопрос оздоровления и профилактики для предотвращения заболеваемости наших детей. Вчера ночью было принято решение о предоставлении возможности нашим детям, подпадающим под возможную зону поражения, переместиться в оздоровительные лагеря для продолжения оздоровления. Также это касается беременных женщин, мы также обеспечиваем им сохранность в медицинских учреждениях. Кроме того, мы вынуждены оказать помощь крымчанам, которые страдают от экологического бедствия, мы готовы оказывать медицинскую реабилитацию, оздоровительную реабилитацию", - сообщил он.

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На текущий момент загрязнение воздуха у административной границы Херсонской области и Крыма не фиксируется, однако отмечается, что ветер сейчас дует с другой стороны. Если он изменит направление, показатели также могут измениться.

Военнослужащие и сотрудники полиции несут службу на админгранице в респираторах. Отмечается, что защитные средства американского производства, многослойные и имеют возможность регулирования уровня защиты.

Кроме того, у КПВВ дежурят кареты скорой помощи на случай, если военнослужащим понадобится медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к выводу, что источником испарения могло стать содержимое кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели. Ведется эвакуация детей и женщин.