Впервые в истории Кабмин будет финансировать охрану музеев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, соответствующая норма предусмотрена проектом закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс (о защищенных расходах) (регистрационный номер 1576), который 22 декабря Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады.

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Законопроект предусматривает отнесение к защищенным расходам государственного бюджета расходов на охрану музеев и заповедников.

«Впервые в истории бюджетного процесса расходы на охрану музеев и заповедников нельзя будет сократить. Они гарантированно будут финансироваться в полном объеме. Ведь защита музейных ценностей в нынешних сложных условиях - это вопрос национальной безопасности Украины», - сказал вице-премьер, министр культуры Вячеслав Кириленко.