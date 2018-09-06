В столичном метрополитене станет безопаснее благодаря обновленной видеоинформационной системе

Видеонаблюдение будет происходить в режиме реального времени, кроме того, к нему будут иметь доступ компетентные органы и сотрудники подземки.

Сегодня в столичном метрополитене презентовали и запустили в работу обновленную видеоинформационную систему. Она предусматривает предоставление пассажирам качественных навигационных данных, креативных роликов о правилах подземки, а также ведение видеонаблюдения в вагонах во время движения поезда. Проект внедрен благодаря инвестициям компании «ТРАНС-МЕДИА», которая занимается рекламой. Это одна из крупнейших инвестиций частного бизнеса в развитие городской инфраструктуры и общественного пространства Киева.

«Развитие данной системы - возможность повышения качества услуг. Пассажиры будут получать данные о направлении движения, следующие станции, пересадки, а также интересные правила метро и другую необходимую информацию. А видеонаблюдение в вагонах - это дополнительный уровень безопасности во время поездки. Такой проект - хороший пример сотрудничества бизнеса с городом и коммунальным предприятием », - говорит заместитель начальника КП« Киевский метрополитен »Дмитрий Пеклун.

Видеонаблюдение будет происходить в режиме реального времени, кроме того, к нему будут иметь доступ компетентные органы и сотрудники подземки. Вся информация будет храниться в течение двух недель. «Внедрение системы, в первую очередь, для метрополитена и жителей города. Все пароли и доступы будут предоставлены специалистам, которые в случае преступления или вандализма будут нуждаться в информации и смогут идентифицировать нарушителей. Соответственно органы МВД смогут принять меры, чтобы такого больше не повторилось», - объясняет директор ООО «ТРАНС-МЕДИА» Олег Хаврук.

В общем система будет состоять из 2400 мониторов по 4 в каждом вагоне. Сначала их установят и протестируют на модернизированных поездах, а затем, постепенно, на всех.

В рамках пилотных запусков уже были учтены пожелания пассажиров, в том числе на экранах появились часы, эксклюзивные визуализации движения поездов с дронов, создана бегущая строка для оперативной информации. «Мы можем транслировать новости и предоставлять оперативную информацию от органов государственной и городской власти в случае чрезвычайных ситуаций на поверхности. К системе будут подключены сотрудники метрополитена, которые могут генерировать оперативную информацию, например, о закрытии станций по техническим или другим причинам. Наша компания и в дальнейшем готова способствовать созданию и размещению важного социального контента, который одновременно может использоваться и для коммерческих предложений», - рассказывает Олег Хаврук.

Для создания качественных навигационных сообщений, консультации проводились с общественной инициативой «Агенты змин», которые давно сотрудничают со столичной подземкой.

«Да, мы приобщались к работе по информированию о направлении движения, следующие станции, важным также было дублирования на английском, четкие читаемые шрифты», - добавляет представитель инициативы Александр Колодько.

Изюминкой для пассажиров станут креативные ролики о правилах подземки от интернет-персонажа Гусь.

«В рамках проекта с подземкой «Спільно про важливе» мы объединили полезное и смешное. Убеждены, что такие ролики ярко привлекут внимание пассажиров и напомнят о простых, но важных правилах пользования подземкой», - убежден продюсер компании Art Nation. Эдуард Ахрамович. Сейчас в ротации будет 9 роликов, в том числе об удобстве пользования картой метро, ​​жизненную необходимость уступать место, снимать рюкзак и не заступать за ограничительную линию.