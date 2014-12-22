Психологи советуют родителям тщательно контролировать просмотр новостей детьми

Родители должны быть буфером между тем, что происходит в стране, и тем, что происходит с ребенком, считает член правления ассоциации психологов Украины, детский психолог Ирина Петрова, которую цитирует Deutsche Welle.

"Для ребенка это все тяжело воспринимать. Он находится в стрессовой ситуации войны, о которой говорят с телевизора, радио, интернета. Чтобы сохранить свою детскую целостность, родители должны быть буфером между тем, что происходит в стране, и тем, что происходит с ребенком. Его психика только формируется. Поэтому нынешняя бесконтрольность информации, которую воспринимает ребенок, может иметь серьезные последствия в старшем возрасте", - говорит психолог.

Читайте такжеЮНИСЕФ: 1,7 млн детей из-за конфликта на востоке Украины находятся в тяжелой ситуацииОна подчеркивает, что именно родители должны соответственно толерантно интерпретировать детям то, что они видят в теленовостях, да и сами должны уравновешенно воспринимать действительность, ведь дети воспринимают мир исключительно через призму переживаний родителей.

"Детям сложно еще выработать свое мнение о том или ином событии, которое показывают по телевизору. Поэтому они больше полагаются на мнение родителей по этому поводу. Если у родителей паника, то дети будут паниковать. Если у родителей зашкаливают патриотические чувства, то дети все будут воспринимать соответственно. Если родители настроены пророссийски, то и дети тоже",- говорит Петрова.