Центр Киева заблокировали маршрутки (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, в центре Киева ограничено движение транспорта из-за забастовки частных перевозчиков маршрутных такси.

Как передает корреспондент УНИАН, перевозчики разместили автобусы по обе стороны проезжей части таких центральных улиц, как Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского.

Руководители частных перевозчиков и водители собрались возле столичной мэрии, где продолжаются переговоры с городскими властями с требованием предоставления возможности поднять тарифы на перевозку.

Исполнительный директор Ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ сообщил УНИАН, что на 25 марта запланировано проведение всеукраинской забастовки частных перевозчиков, которые работают в режиме маршрутных такси, если их требования не будут выполнены. Относительно сегодняшней забастовки, то он сказал, что последующие действия перевозчиков будут зависеть от результатов переговоров.

Как сообщал УНИАН, 12 марта перевозчики маршрутных такси столицы начали забастовку, требуя повышения тарифов на перевозку пассажиров. В тот же день председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА сообщил, что водители маршрутных такси 13 марта заблокируют центр Киева, если столичные власти не выполнят их требования.

Фото Наталии Негрей/ УНИАН