Частные перевозчики грозят уже всеукраинской забастовкой

В центре Киева ограничено движение транспорта из-за забастовки частных перевозчиков маршрутных такси.

Как передает корреспондент УНИАН, владельцы разместили свой подвижной состав по обе стороны проезжей части таких центральных улиц, как Крещатик, Богдана Хмельницкого. Руководители частных перевозчиков и водители собрались возле столичной мэрии, где продолжаются переговоры с властью города с требованием предоставления возможности поднять тарифы на перевозку. В частности, сейчас возле мэрии разговор ведут по этому вопросу начальник главного управления транспорта КГГА Иван ШПИЛЕВОЙ и исполнительный директор Ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

На обращение прессы дать какие-то комментарии относительно ситуации, они обещают провести отдельную пресс-конференцию, на которой сообщить о результатах переговоров.

В то же время В.ЛИПЕЦКИЙ сообщил УНИАН, что на 25 марта запланировано проведение всеукраинской забастовки частных перевозчиков, которые работают в режиме маршрутных такси, если их требования не будут выполнены. Относительно сегодняшней забастовки, то он сказал, что дальнейшие действия перевозчиков будут зависеть от результатов переговоров.

Как сообщал УНИАН, 12 марта перевозчики маршрутных такси столицы начали забастовку, требуя повышения тарифов на перевозку пассажиров. В тот же день председатель Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Виталий РЕВА сообщил, что водители маршрутных такси 13 марта заблокируют центр Киева, если столичная власть не выполнит их требования.