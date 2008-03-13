Милиция отказывается говорить об ограблении судьи КС Шишкина

Во вторник в Киеве была ограблена квартира судьи Конституционного суда Виктора Шишкина. Из квартиры украдено 200 тыс. грн, 3 тыс. евро, $3 тыс., а также газовый пистолет жены господина Шишкина, пишет " Коммерсантъ-Украина ". Милиция отказывается сообщать подробности происшествия, отмечает издание.

По некоторым данным, с заявлением о краже господин Шишкин обратился в Печерское районное отделение УМВД Киева, сообщив, что дверной замок взломан, а из квартиры исчезли 200 тыс. грн, 3 тыс. евро, $3 тыс. и газовый пистолет, зарегистрированный на имя его жены Елены Шишкиной.

О дополнительных подробностях происшествия в милиции сообщить отказались. "Кража действительно была, возбуждено уголовное дело, идет следствие,– сказали в центре общественных связей (ЦОС) ГУВД Киева.– Больше никаких подробностей, это тайна следствия". Лаконичность сотрудников ЦОС источник Ъ в правоохранительных органах связывает с внутриведомственным распоряжением, которым было запрещено предавать огласке любые детали этого происшествия. "Министр (Юрий Луценко) вообще хотел кучу людей уволить за то, что прессе стало известно об этом ограблении",– рассказал он.

По данным газеты, сам Виктор Шишкин отказывается говорить об ограблении даже со своими коллегами по КС. Корреспонденту Ъ он усталым голосом сказал: "Оставьте меня в покое", и положил трубку.